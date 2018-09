Zes jaar cel geëist tegen vader die billendoekje in keel baby duwde

,,Ik ben met mijn vingers heel diep in haar keel gegaan om het eruit te halen. Dat is niet gelukt. Ik heb verkeerd gehandeld'', zei de vader Cor H. vanochtend in een volle rechtszaal in Zwolle. De man uit Deventer zit sinds januari vast. Het doekje zat op 23 december vorig jaar zo ver achterin de keel van zijn dochter dat ambulancebroeders ook niets uit konden halen. Dat lukte pas in het ziekenhuis.



Het kindje was bijna gestikt. Door het zuurstoftekort is het mogelijk dat het kindje er blijvend letsel aan overhoudt. In het ziekenhuis ontstonden vermoedens van kindermishandeling. Op de telefoons van H. en zijn vriendin is het kindje op foto's meerdere keren met blauwe plekken te zien.