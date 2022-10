Zestien locaties in beeld voor de bouw van honderden flexwoningen in Deventer

met podcast Het mysterie van de verdwenen kampioens­klok van Go Ahead: ‘Neerge­haald en onder de tribune begraven’

Clublegendes Wietse Veenstra en Dick Schneider lopen in het stadion van Go Ahead Eagles. ,,In een straal van zes meter moet-ie liggen. Van z'n sokkel gereden met een shovel.’’ Na enkele minuten ziet een zogeheten grondradar afwijkingen in de grond. Ligt hier de metershoge, verdwenen kampioensklok uit 1930? De Stentor duikt in het jarenoude mysterie.

6:00