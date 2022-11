Zestig ‘oproepbare militairen’ beëdigd in Deventer: ‘Doordeweeks zit ik achter een bureau’

UPDATE | MET VIDEO Tien kalveren dood bij grote brand in Kring van Dorth, boer gewond bij reddingspo­ging

Bij een grote, uitslaande stalbrand in Kring van Dorth zijn woensdagmiddag tien kalfjes om het leven gekomen. Er is één persoon onderzocht in een ambulance nadat hij een poging had gedaan de kalveren te redden. Ondanks inzet van de brandweer is de stal weliswaar verloren gegaan, maar omringende gebouwen zijn onbeschadigd.

2 november