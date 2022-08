Zieke Deventenaar haalt slechts vier procent van inzamelingsactie op: ‘Maar is voor nu even genoeg’

Strijd in rechtbank gestreden? ‘Uitbater gesloten Deventer poolcafé draait op voor boetes’

Zafer Seyfi is de gemeente Deventer in totaal 9000 euro schuldig. Zijn café The Poolroom aan de Stromarkt is inmiddels gesloten. Toch spande de uitbater ‘uit principe’ een rechtszaak aan om twee dwangsommen van tafel te halen. Het mocht niet baten. Seyfi haalde nul op het rekest bij de rechter.

1 augustus