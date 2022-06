Zingende boer uit Dijkerhoek stapt uit VVD, maar veroordeelt grimmige acties: ‘Geweld lost niks op’

Ontwaakt Deventer nu echt als studenten­stad? ‘We moeten ze wakker maken, maar begin is er’

Deventer is de laatste jaren ingeslapen als studentenstad en daar moet verandering in komen. Het project Student-en-leven, bestaande uit een reeks evenementen in De Hip, was bedoeld als eerste aanzet om het studentenleven wakker te schudden. Een online platform en Instagramaccount worden ingezet om ze wakker te houden. ,,De stad heeft alles om een echte studentenstad te zijn.’’

24 juni