Zo keren tbs’ers in Deventer terug in maatschappij: ‘Zonder deze zorg had ik 15 jaar in de gevangenis gezeten’

Nedersaksi­sche dialecten groeien steeds meer naar elkaar toe: ‘Jongeren maken er een mix van’

Al 150 jaar wordt geroepen dat streektaal en dialect aan het verdwijnen is. Maar het bestaat nog steeds en wordt ook nog gesproken. Niets geeft iemand meer identiteit dan taal. In onze regio bestaan er grote contrasten, soms zelfs verschillen per dorp. Deze diversiteit zorgt voor een rijk palet aan dialecten met allemaal eigen spreekwoorden en gezegdes.

13 augustus