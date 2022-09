Zo krijgen jonge kunstenaars als Bart (31) ruimte in de Deventer binnenstad: ‘Er is te weinig support’

Maggie (32) doet anders boodschap­pen dan de rest: ‘Zou het anders echt niet redden’

De inflatie is op het hoogste niveau sinds meer dan veertig jaar. En dat merken we vooral in de supermarkt. Hoe kunnen we in deze dure tijden nog een beetje leuk - lees voordelig - boodschappen doen? Maggie Dames (32) uit Deventer weet dankzij de boxen van Too Good To Go net het hoofd boven water te houden. ,,Normaal boodschappen doen is veel te duur.”

