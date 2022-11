Zoektocht naar vermiste Ercan in populair bos bij Diepenveen: ‘Is hier iets ergs gebeurd?’

met videoNieuwe ontwikkelingen in een verdwijningszaak die de regio nu al anderhalf jaar in de greep houdt? Het gaat om de vermissing van Ercan Özturk. Hij is niet meer gezien sinds hij anderhalf jaar geleden uit zijn Apeldoornse woning is vertrokken. Vandaag kamt de politie een bos uit, in de buurt van abdij Sion in Diepenveen. ,,Vreselijk, is in dit mooie bos misschien iets ergs gebeurd?”