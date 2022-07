Zwaargewonden na botsing tussen bestelbus en vrachtwagen in Deventer

Zorg bij omwonenden over bouw nieuwe Deventer vm­bo-school: gebouw wordt drie meter hoger dan beloofd

Omwonenden nemen geen genoegen met de aangepaste plannen voor een nieuwe vmbo-school in Deventer. Na kritiek is de in- en uitrit verlegd. Maar dat is volgens de buurt niet genoeg. „Het moet nu opeens heel snel allemaal.”

28 juni