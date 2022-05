Zwangere vrouw in Deventer sloeg kat met een plank omdat hij in huis poepte: ‘Ik was enorm gestrest’

Een buurman zag het tafereel door kieren in de schutting, filmde het en belde de politie. Voor de politierechter in Zwolle laat de 28-jarige J.E. weten er nu vreselijke spijt van te hebben. Destijds, in april vorig jaar, was ze ten einde raad. ,,Hij had al vijf keer in huis gepoept. Ik was voor het eerst zwanger, het was allemaal nieuw voor me, mijn hormonen speelden op, ik was enorm gestrest.’’