Zwermen kevers doemen op in Oost-Nederland: ‘We staan voor een raadsel’

In een maand tijd zijn er door heel Nederland ruim 200 waarnemingen van de beestjes gemeld op waarneming.nl. De meeste meldingen zijn te zien in het Oosten van Nederland. Het gaat volgens Van Vliet om de Aphodius Contaminatus, waar geen Nederlandse naam van is. ,,Waarom de meeste meldingen in het oosten van het land zijn, dat weten we niet. Misschien omdat mensen elders in het land de kevers nog niet hebben gezien of hebben herkend.’’