Kijktip: deze Amsterdam­mers doen mee aan het tv-programma 'You Never Walk Alone'

Denk jij dat wandelen ontspannend is? Voor Jolanda Callier uit Amsterdam is dat wel anders! Zij doet mee aan het tv-programma ‘You Never Walk Alone’ waarbij wandelen behoorlijk afzien is. En ze is niet de enige Amsterdammer.