indebuurt.nl 'Appie' door de jaren heen: 6 x oude beelden van Albert Heijn in Amsterdam

Al jaren is ‘de Appie’ een vertrouwd beeld in de straten van Amsterdam. Met deze oude foto’s uit het archief van Stichting Albert Heijn Erfgoed duiken we even terug in de tijd. Herken jij de winkels in Amsterdam nog?