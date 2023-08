Diemen zoekt nieuwe leraren: aantal basisschoolleerlingen stijgt met 21%

indebuurt.nl Mysterie opgelost: hier komt de naam Randstad vandaan

Of je nu in Amsterdam woont, in Leeuwarden of Maastricht; ongeveer iedere Nederlander kent de term ‘de Randstad’. En dat de Randstad in het westen van het land ligt, dat weten de meeste mensen ook nog wel, maar… Waar komt de naam Randstad eigenlijk vandaan?