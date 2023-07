Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Diemen vandaag

indebuurt.nl Wonen in Amsterdam: dit huis staat het langst te koop op Funda

In Amsterdam gaan de huizen als warme broodjes over de toonbank. Je zult je er dan misschien over verbazen dat er woningen zijn die al voor een langere tijd te koop staan. Dit is het huis dat – op dit moment – het langst te koop staat op Funda in Amsterdam. Kijk mee: