Grote prijsverschillen per gemeente voor invalidenkaart: dit betaal je in Diemen

Vorig jaar zaten er per gemeente grote verschillen tussen de kosten van een gehandicaptenparkeerkaart. Waar je in sommige gemeenten vorig jaar geen cent hoefde neer te leggen, moesten inwoners even verderop honderden euro's betalen. In maar vijftien gemeenten was de kaart gratis verkrijgbaar. Dat blijkt uit een enquête van de dataredactie van het Algemeen Dagblad.