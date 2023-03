Vandaag kans op lichte regen in Diemen

Keuken Kampioen Divisie MVV verslikt zich in Francisco Conceição en Jong Ajax, NAC hard onderuit bij Jong FC Utrecht

In de strijd om het ticket voor de play-offs leden MVV en NAC maandagavond in de Keuken Kampioen Divisie een dure nederlaag bij een beloftenploeg. MVV ging op De Toekomst met 4-2 onderuit bij Jong Ajax. NAC verloor in de Galgenwaard met 4-1 van Jong FC Utrecht.