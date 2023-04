Vanochtend kans op zo goed als helder in Diemen

indebuurt.nl 7 x hier in Amsterdam mag je nog wél je laptop openklap­pen in het café

Tegenwoordig worden woeste werkers met laptop massaal geweerd uit cafés en restaurant. De bordjes ‘verboden voor laptops!’ schieten als paddenstoelen uit de grond. En we snappen het best hoor, het is ook niet per se een gezellig gezicht als je hele zaak vol zit met tikkende twintigers en drukke dertigers. Maar soms ben je toch op zoek naar een plek buitenshuis om even je laptop open te klappen. Geen nood: ze bestaan nog. Hier kun je terecht.