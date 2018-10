E-sporter Louis: grootverdiener met digitaal kaartspel

Dat klinkt best zwaar, zoveel reizen.

,,Ja, dat is het ook. Eigenlijk een beetje te zwaar. Ik ben daar ook best onverstandig in geweest. Toen ik net begon was ik heel gretig, ik wilde overal heen. Alles was leuk.



Het afgelopen half jaar had ik weinig energie en was ik lusteloos. Ik had nergens meer zin in. Het is heel moeilijk uit te leggen wat dat met je doet.



Veel mensen denken: oh, relaxt. De hele dag een beetje gamen, lekker chillen. Maar zo simpel is het niet. We spelen allemaal competitief. We vergelijken onszelf constant met elkaar. Het is belastend. Daar merk je niet zoveel van als je het daadwerkelijk aan het doen bent, maar de klap komt pas achteraf.''



Ga je daar nu dan anders mee om?

,,Assertiever zijn, vooral. Dit weekend was ik uitgenodigd voor een toernooi in België. Maar dat heb ik afgewezen om mijn rust te pakken voor ik weer naar de VS vlieg. En ik speel gewoon minder.''