Experts waarschuwen Europa: geef robots geen mensenrechten

In een rapport dat begin dit jaar verscheen, schreef het parlement dat robots - gedeeltelijk of geheel - aansprakelijk moeten zijn voor hun daden. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, kunnen robots in rechtszaken optreden als aanklager en ondervraagde. De meer ontwikkelde robot heeft weliswaar een elektronische persoonlijkheid, maar alsnog recht op een menselijke behandeling, oordeelde het parlement.



Maar veel deskundigen op het gebied van robotica, kunstmatige intelligentie, recht, medische wetenschappen én ethiek raden het voorstel sterk af. ,,Nachtmerriescenario's worden op deze manier werkelijkheid. Allerlei fabrikanten zijn bezig met het bedenken en produceren van zelflerende mechanische poppen. De vraag is: hoe lang blijven mensen nog aan de knoppen zitten?'', staat onder meer in hun open brief van afgelopen weekend.



Tegelijkertijd stellen robotica-experts dat de EU zich teveel laat beïnvloeden door sensationele berichtgeving over kunstmatige intelligentie. ,,Het wetsvoorstel is gebaseerd op een perceptie van robots vervormd door science fiction en een paar recente sensationele nieuwsberichten.''