Facebook blokkeert 200 apps om mogelijk misbruik gegevens

Het bedrijf begon een onderzoek na het schandaal rond Cambridge Analytica. Van de duizenden onderzochte apps worden er 200 aan een nadere inspectie onderworpen. Die apps zijn, totdat er meer duidelijkheid is, nu geblokkeerd. Hiermee lost het bedrijf de belofte van CEO Mark Zuckerberg vorige maand in om nader onderzoek te doen naar alle apps binnen Facebook. Blijkt een app daadwerkelijk misbruik te hebben gemaakt van de gegevens van gebruikers, dan wordt deze van het platform geweerd. Vervolgens zullen gebruikers via een speciale pagina op de hoogte worden gebracht van deze ban. Daar kunnen zij ook controleren of hun gegevens zijn misbruikt, net zoals dat bij het geval met Cambridge Analytica kon.

Topje van de ijsberg

Vorige maand liet een voormalig medewerker al weten dat Cambridge Analytica slechts het topje van de ijsberg was. ,,Ik ben er bijna zeker van dat het aantal Facebookgebruikers dat is getroffen door soortgelijke praktijken veel groter is dan 87 miljoen. Zowel Cambridge Analytica als andere bedrijven en campagnes waren bij die activiteiten betrokken", vertelde zij aan de rechtbank in Engeland.



In totaal werden 87 miljoen mensen slachtoffer van datamisbruik door het Britse bedrijf Cambridge Analytica. Dat probeerde daarmee Donald Trump te helpen president te worden tijdens de verkiezingen van 2016. Onder de 87 miljoen zijn ook zo'n 89.000 Nederlanders. Mark Zuckerberg legde vorige maand verantwoording af aan de rechter in Amerika. Ook het Europese Parlement heeft hem uitgenodigd.