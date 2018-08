Veel gebruikers denken snel even vijf minuten te scrollen of swipen, maar zijn een kwartier of halfuur later nog druk in de weer met video’s te bekijken of foto’s te liken. Het is verrassend genoeg Facebook zelf dat gebruikers nu meer controle wil geven over de tijd die ze op het sociale netwerk besteden.



Zowel op Facebook als op fotonetwerk Instagram, dat onderdeel van het bedrijf Facebook is, komt er een tool die toont hoe veel tijd je gemiddeld per dag op het platform doorbrengt. Dat gemiddelde is gebaseerd op de voorbije zeven dagen. Je kan ook de duur per dag bekijken.



Daarnaast is er ook een mogelijkheid om een dagelijkse herinnering in te stellen. Stel: je wil hooguit een halfuur per dag op Instagram rondhangen. Je geeft dat aan in de app. Zodra je dat halfuur bereikt hebt, krijg je een melding. Het wordt ook makkelijker om pushnotificaties te beheren. Zo is er nu ook een optie om alle meldingen uit te schakelen voor een bepaalde tijdsduur. Zo kun je je de meldingen bijvoorbeeld een tijdje op stil zetten.