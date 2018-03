Facebook-gebruikers naar rechter om privacyschending

De zaak is aangespannen in een federale rechtbank in het noordelijke district van Californië. De eisers spannen de zaak aan namens alle getroffen gebruikers. Facebook heeft nog niet gereageerd.



Het bedrijf gaf afgelopen zondag toe dat het telefoongegevens en andere data van gebruikers had verzameld, maar alleen bij Android-gebruikers die dat in hun instellingen hadden toegestaan. Het bedrijf zei dat het geen inhoud van gesprekken of berichten had verzameld en dat data niet is doorverkocht aan derden.