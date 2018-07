Facebook past privacyregels aan voor Nederlandse gebruikers

De Autoriteit Persoonsgegevens deed vorig jaar onderzoek naar de verwerking van persoonsgegevens door Facebook. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat het beleid van Facebook in strijd was met de Nederlandse privacywetgeving. Facebook informeerde gebruikers volgens de autoriteit namelijk niet voldoende over het gebruik van hun persoonsgegevens voor gerichte advertenties. Sinds mei informeert het bedrijf gebruikers daarom beter over hoe het data verzamelt, waarvoor die data gebruikt wordt en wie er toegang toe heeft.



Of het nieuwe beleid volledig in lijn is met de begin mei van kracht geworden Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de vraag. Daarom komt er een nieuw, Europees onderzoek. Aleid Wolfsen, voorzitter van de Autoriteit Persoonsgegevens: ,,Of Facebook voldoet aan de nieuwe privacywet, zal moeten worden onderzocht in Europees verband. Aangezien de hoofdvestiging van Facebook in Ierland staat, heeft de Ierse autoriteit hierin de leidende rol, uiteraard in samenwerking met de andere Europese privacytoezichthouders.''