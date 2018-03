Facebook opnieuw in verlegenheid door uitgelekte memo

Facebook doet zijn uiterste best om de brand te blussen. In een uitgebreide toelichting schrijft Bosworth vandaag dat hij het al niet met de tekst eens was op het moment dat hij het schreef, en nu dus ook niet. Hij zou de tekst hebben rondgestuurd om te provoceren, en om een debat op gang te brengen. ,,Debatteren over moeilijke onderwerpen als deze is een cruciaal onderdeel van ons proces. We moeten in staat zijn om ook slechte ideeën te overdenken, al was het maar om ze te kunnen elimineren."



Mark Zuckerberg zegt in een reactie dat de meeste mensen bij Facebook, inclusief mijzelf, het erg oneens zijn met de strekking van het bericht. We hebben er nooit in geloofd dat het doel de middelen heiligt."



In zijn tekst stelt Bosworth juist dat al het werk dat Facebook doet om te groeien, gerechtvaardigd is. ,,Al de dubieuze praktijken om contacten te importeren. Al het subtiele taalgebruik dat ervoor zorgt dat mensen zoekbaar blijven voor hun vrienden. Al het werk dat we doen om meer communicatie toe te voegen. (...) Alles."