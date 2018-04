Facebook vroeg ziekenhuizen om medische dossiers

Het American College of Cardiology was een van de organisaties waar Facebook mee sprak. CEO Cathleen Gates laat weten: ,,Voor het eerst in de geschiedenis delen mensen online informatie over zichzelf waarmee hun gezondheid verbeterd zou kunnen worden. Onze organisatie wil de cardiovasculaire zorg en de hartgezondheid verbeteren. Om die reden zijn wij in gesprek gegaan met Facebook over het gebruik van geanonimiseerde Facebookdata in combinatie met onze geanonimiseerde data. Dit moet het wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van social media bij de preventie en behandeling van hartziekten verder helpen. Deze samenwerking bevindt zich in een vroeg stadium, waarbij we er aan beide kanten alles aan doen om privacy, transparantie en wetenschappelijke correctheid te garanderen."



Zouden de twee partijen de plannen daadwerkelijk doorzetten, dan kan dat tot flinke problemen leiden. Aneesh Chopra, directeur van e-healthbedrijf CareJourney laat weten aan CNBC: ,,Consumenten zijn er nooit van uitgegaan dat hun gegevens op deze manier gebruikt zouden worden. Als Facebook doorzet, zou ik op mijn hoede zijn voor pogingen om gebruikersdata opnieuw te gebruiken zonder dat die gebruikers daar toestemming voor hebben gegeven."