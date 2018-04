Fans willen Tesla-baas Elon Musk aan een nieuwe slaapbank helpen

Elon Musk vertelde afgelopen vrijdag aan CBS dat hij wel eens een nacht doorhaalt vanwege de productieproblemen van de Tesla Model 3 en zijn plan om de robots in de fabriek toch weer te vervangen door mensen. ,,Als het echt druk is, heb ik geen tijd om naar huis te gaan om te douchen en om te kleden, dus dan slaap ik hier", aldus Musk. ,,De laatste keer sliep ik zelfs op de grond, omdat de bank te smal was."



Nadat CBS-verslaggeefster Gayle King de bewuste bank aan een test had onderworpen, constateerde ze dat die inderdaad ietwat spartaans is. ,,Elon, ik moet wel zeggen dat het ook niet echt een comfortabele bank is." Musk: ,,Nee, hij is vreselijk. Dit is geen goede bank."