Flink zweten én dokken om te lijken op je favoriete gamepersonage

Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn. Die kostuums moeten uiteraard wel gebouwd worden. Dat kost tijd. Heel veel tijd.



,,Dat verschilt echter wel per kostuum”, zegt Lindy. ,,Met het ene pak ben ik een paar weken bezig, het ander een paar maanden. Het is ook afhankelijk van andere factoren. Je hebt de materialen nodig en soms duurt dat gewoon weken. Daarnaast moet je ook goed gewapend zijn tegen deadlines. Ik heb daar zelf niet zo last van, maar ik kan begrijpen dat dat best een ding is voor anderen. Ten slotte moet je de pakken afstellen op jouw eigen lichaam. Het heeft geen zin om iets te bouwen waar je uiteindelijk niet in kan rondlopen. Dit alles bij elkaar kan enkele maanden duren.”



En de kosten dan? Ook dat verschilt per project. ,,En het hangt ook af van verschillende factoren. Of je alle onderdelen zelf bouwt, het iemand anders laat maken of het simpelweg bestelt. Mijn projecten verschillen van enkele tientjes tot honderden euro’s.”



De projecten waar Lindy het trotst op is, zijn adembenemend mooi. Zo maakte ze ooit een ‘faun’, een mythisch wezen dat voor de helft hert is en voor de helft mens. Met dat kostuum werd ze geplaatst in een Canadees magazine. ,,Een andere had uitklapbare vleugels met een spanwijdte van 4 meter. Die heb ik gemaakt met een superlaag budget, waardoor ik echt heel trots op het eindresultaat was. Mijn laatste is een grote vogel geweest waar ik megaveel complimenten voor gekregen heb, ondanks dat ik dacht dat niemand het personage zou herkennen. Dat is enorm motiverend. Ik ga hier altijd mee door.”