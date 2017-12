Gamer Robbin (20) doet vanuit zijn slaapkamer gooi naar wereldtitel

Het is de wonderlijke wereld waarin Wuite zich bevindt. Maar hij vindt niets mooier dan gamen. De geboren en getogen Vriezenvener deed een opleiding tot slager en werkte met plezier in een slagerij. Maar toen hij de kans kreeg om bijna hetzelfde te verdienen met z'n hobby, koos Wuite voor het laatste. ,,Dat is zo gelopen. Het is niet zo dat ik heel erg bezig was de beste te worden. Ik doe het nu negen jaar, op en af. De laatste vier jaar ben ik er fanatiek mee bezig. En dan moet je het zien als voetbal. Je traint, wordt beter en komt steeds een team hoger. En uiteindelijk word je misschien gescout, zoals in mijn geval."



Dat is nu anderhalf jaar geleden. En sindsdien speelt Wuite in een internationaal team met 27 spelers, dat één staat op de wereldranglijst. Wuite is daardoor tegelijk de beste World of Warcraft-gamer van Nederland. Zijn teamgenoten zijn Zweeds, Fins, Duits en Engels. Dat het gamen moeilijk te combineren is met een baan, wordt duidelijk als je hoort hoeveel tijd Wuite moet investeren om de beste te blijven: acht uur per dag is geen uitzondering.