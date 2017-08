Helft Android telefoons 'onveilig' vanwege verzuimen updates

Vrouw op Facebook: 'Help, waar heb ik mijn auto geparkeerd?'

29 augustus De ingrediënten voor een portie stress zijn er: je bent al laat voor een afspraak, niet bekend in de omgeving en dan zijn er ook nog omleidingen. Paniek. Dan maar even snel hier de auto parkeren, want die afspraak staat immers. Maar dan na afloop: waar staat de auto ook alweer?