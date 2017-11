Hoe herkent Facebook jou op de foto?

Dat de knoppen achter Facebook niet allemaal door mensen worden bediend, zal je waarschijnlijk niet verbazen. Er is heel veel slimme kunstmatige intelligentie ‘ingestopt’ om ervoor te zorgen dat Facebook werkt. Zogeheten ‘neurale netwerken’ kunnen in een aantal stappen jouw foto analyseren en zodoende zien wie erop staan.



De foto wordt opgedeeld in een aantal lagen. De eerste laag is de foto zelf; in deze foto wordt gekeken naar verschillende abstracte figuren. Die abstracte figuren worden vervolgens gecombineerd tot wat complexere figuren om betere contouren van een gezicht te krijgen en zo wordt laag na laag jouw foto bekeken tot een gezicht helemaal geanalyseerd is.



Handig? Misschien wel, als je te lui bent om je hele voetbalteam te taggen. Maar Facebook weet hierdoor wel met wie jij veel omgaat en wie misschien een vage ‘Facebook-vriend’ is. Luc schetst een voorbeeld van hoe Facebook hier uiteindelijk veel meer mee kan (en al doet) dan je misschien denkt terwijl je weer eens een foto van een feestje online gooit.