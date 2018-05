Instagram pakt notoire pesters aan met intelligent antihatelijkheidsfilter

Met de maatregel zet Instagram een nieuwe stap in de aanpak van treitergedrag. Het filter kijkt bijvoorbeeld naar opmerkingen over iemands uiterlijk of karakter. Voor gebruikers wordt ook duidelijk wie zich regelmatig bezondigt aan het slaken van hatelijkheden. Instagram hoopt op deze manier van de boosaardigste leden af te komen.



,,We tolereren pesterijen niet op Instagram, laat dat duidelijk zijn'', zegt Instagrambaas en medeoprichter Kevin Systrom op zijn blog. De verscherpte controle moet voornamelijk jonge Instagrammers in bescherming nemen. Die zijn nu vaak het mikpunt. ,,Het in bescherming nemen van jonge leden is cruciaal, zodat zij zich durven uiten en laten zien wie zij zijn.''

Vrijhaven voor pestkoppen

Net als andere sociale media is Instagram voor pestkoppen een vrijhaven om te beledigen en voor schut te zetten. Instagram zag dat in dat ‘giftige commentaren’ het plezier voor veel gebruikers bederft. Logaritme ‘Deep Text’, dat werd ontwikkeld door eigenaar Facebook, gebruikt kunstmatige intelligentie om te achterhalen in welke context sommige woorden worden gebruikt.



,,We richten ons nu op het bouwen van tools waarmee gebruikers zelf controle over hun Instagramervaring krijgen'', laat een woordvoerder weten. ,,Gaandeweg zal die ervaring verbeteren.'' Om mensen bewuster te maken van de huisregels, die respect voor medeleden voorschrijven, lanceerde Instagram onlangs een zogenaamde 'vriendelijkheidscampagne'.