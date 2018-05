Mark Zuckerberg komt naar Europees parlement om zich te verantwoorden

De voorzitter nodigde de Facebooktopman persoonlijk uit om tekst en uitleg te geven bij het datalek van het sociale medium. In een verklaring liet Tajani vandaag weten dat Zuckerberg op die uitnodiging is ingegaan. Hij doet zijn verhaal echter niet in het openbaar: alleen de fractieleiders en de rapporteur van de Commissie Burgerlijke vrijheden zijn aanwezig.



Eerder was de topman nog van plan om een collega te sturen, maar dat kon rekenen op veel kritiek van de Europarlementariërs. Tajani is blij dat Zuckerberg nu toch in hoogsteigen persoon aanwezig zal zijn. ,,De burgers verdienen een volledige en gedetailleerde uitleg'', aldus Tajani in zijn verklaring. ,,Ik ben blij met Mark Zuckerbergs beslissing om persoonlijk te verschijnen voor de vertegenwoordigers van 500 miljoen Europeanen. Het is een stap in de goede richting om het vertrouwen te herstellen.''