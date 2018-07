Militairen delen nog steeds op grote schaal hun locatie via fitness-apps

Uit een steekproef van ongeveer 100 militairen en medewerkers van inlichtingendiensten was in 90 procent van de gevallen binnen enkele minuten de identiteit en het woonadres te achterhalen. De meeste activiteiten beginnen en eindigen immers waar mensen wonen. Een simpele zoektocht in openbare bronnen leverde vervolgens de bevestiging op van identiteit en adres.



De journalisten identificeerden op en rond 208 gevoelige locaties in totaal 6460 mensen van 69 nationaliteiten, waaronder ook enkele Nederlanders. Vier Nederlandse militairen blijken te joggen op een basis in Irak van waaruit IS wordt bestreden, een medewerker van de MIVD rent rondjes rondom het hoofdkantoor. Amerikaanse militairen lopen hard in Guantánamo Bay en een Rus traint zowel bij het hoofdkantoor van een Russische geheime dienst in Moskou als in Irak, Pakistan en Afghanistan.