Moeten we bang zijn voor superpopulaire game Fortnite?

Wekkergate opgelost: stroomnetwerk Servië en Kosovo weer in balans

9 maart 'Wekkergate' is deels ten einde. De elektriciteitsnetwerken van Servië en Kosovo zijn weer in balans. Door een afwijking in de frequentie van het elektriciteitsnet op de Balkan liepen elektronische klokken in 25 landen, waaronder Nederland, minuten achter.