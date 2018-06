Nederland loopt voorop met het maken van apps

Nederland scoort met apps. Dat blijkt uit vandaag door Apple bekendgemaakte cijfers. Ons land neemt de vierde positie op de Europese mobiele markt in. In tien jaar dat de Appstore nu bestaat werden in Europa 1,5 miljoen banen gecreëerd. Appontwikkelaars verdienden meer dan 20 miljard euro.

Aan de doorsnee app hangt doorgaans een bescheiden prijskaartje, maar al die apps bij elkaar levert een behoorlijk imposant bedrag op. Volgens cijfers van Apple groeide de mobiele arbeidsmarkt in twee jaar tijd met 28 procent, met het Verenigd Koninkrijk als koploper (291.000 banen) en Nederland na Duitsland en Frankrijk op de vierde plek met 167.000 banen. Dat is meer dan 2 procent van de totale Nederlandse arbeidsmarkt.

Wie kijkt naar de grootste dichtheid qua appontwikkelaars ziet dat Nederland, samen met Finland, gedeeld op de eerste plaats staat. Amsterdam staat in de top drie van Europese appsteden met 89.000 banen, na Londen en Parijs. Rotterdam (33.000 banen) staat als achtste op de lijst, Utrecht (22.000) op de veertiende en Eindhoven (20.000) op de twintigste positie. Als Apple spreekt van de app-economie baseert het zich uitsluitend op interne cijfers. Zonder appels met peren te vergelijken kun je veilig stellen dat uiteraard ook Android een steentje bijdraagt.

Bijzondere Nederlandse apps die de hele wereld overgaan zijn onder andere Proloquo2Go, een specialistische app voor gebruikers die niet kunnen praten maar door middel van pictogrammen kunnen communiceren, en het leerhulpje Studies van het niet bepaald Nederlands klinkende, maar in Almere gevestigde bedrijf The Mental Faculty.

Eén van de Nederlandse appmakers die hele goede zaken deed afgelopen jaar, is Adriaan de Jongh. Zijn zoekplaatgame Hidden Folks was een van dé mobiele bestsellers en werd door Apple gekroond tot Spel van het Jaar. De Jongh: ,,Hidden Folks is geen megagrote productie, maar ook weer niet een eenmanshobbyproject dat op de zolderkamer in elkaar is gesleuteld. Al met al hebben er acht mensen aan gewerkt. Als je uit zou gaan van minimumloon, kostte de ontwikkeling rond de 130.000 euro.''

Die investering was al binnen vier dagen na de publicatie in de Appstore terugverdiend. ,,We zijn nu meer dan een jaar verder, en de inkomsten lopen nog steeds lekker door. Op de Appstore loopt het het beste. De game verscheen later ook voor Android, maar daar doet het misschien 10 procent van IoS. Dat komt ook omdat Google Play wil dat je het spel ook gelijktijdig op hun platform uitbrengt. Doe je dat niet, dan mis je promotie, en dus omzet. Het succesverhaal van Hidden Folks is prachtig natuurlijk, maar ik heb nu zeven games gemaakt en daarvan zijn er drie nooit uit de kosten gekomen. Ik kan dankzij het succes wat meer rust nemen om aan een volgende game te werken, maar als ik om me heen kijk naar andere app-ontwikkelaars met werkdagen van tien tot veertien uur, dan is de conclusie dat het echt lastig is om met apps je geld te verdienen.''