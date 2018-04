Nederlanders blijven Facebook trouw

Hoewel Facebook geen dagelijkse cijfers levert over het aantal Nederlandse gebruikers is dit met externe tools wel te schatten. Zo is met de website CrowdTangle te zien hoeveel volgers de grootste Nederlandse nieuwssites op Facebook hebben ingeleverd. Terwijl er gemiddeld 70 nieuwe likes bijkomen op een dag op AD.nl, heeft deze site gisteren 60 likes ingeleverd. Ten opzichte van een gemiddelde dag is de Facebookpagina van het AD 130 likes kwijtgeraakt op een totaal van bijna 460.000 likes.



Deze trend is ook zichtbaar bij andere Nederlandse nieuwssites op Facebook, die elk honderdduizenden volgers hebben. Gemiddeld verloren de sites 0,01 procent van de likes. Normaal plussen de sites per dag zo'n 0,01 procent, dus dit zou betekenen dat 0,02 procent van alle Nederlandse gebruikers Facebook heeft opgezegd. Op het totaal van 10,8 miljoen Nederlandse gebruikers komt dit uit op iets meer dan 20.000 gebruikers.