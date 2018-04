Oké, ik verwijder Facebook. Heb ik dan mijn privacy terug?

Duursma ziet dat er langzaamaan meer bewustwording komt op dit vlak. ,,Veel bedrijven hebben nog weinig verstand van wat er achter de algoritmes zit die ze gebruiken. Bij burgers zelf begint dit nu pas een beetje te spelen. Maar het kan uiteindelijk leiden tot een tegenbeweging. Nu is het Facebook, maar voor hetzelfde geld ligt volgende maand ineens Snapchat onder vuur."



Zowel De Zwart als Duursma zouden graag zien dat de overheid met strengere regels komt om te voorkomen dat bedrijven nog langer hun klanten online kunnen volgen. De Zwart: ,,De nieuwe wetgeving die volgende maand ingaat helpt daar al enigszins in. Ik verwacht dat er veel veranderingen komen, maar de vraag is of die ver genoeg gaan.'' Duursma vult aan: ,,Jongeren gaan echt niet meer van internet af. Als de overheid zorgt voor goede wet- en regelgeving, verwacht ik dat we uiteindelijk op een soort middenweg uitkomen qua acceptatie van wat wel en niet mag.''