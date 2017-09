Onderzoek Amazon naar algoritme dat bomingrediënten aanraadde

Oplichter gebruikte minderjarigen bij in­ter­ne­t­op­lich­ting

19 september Student Othman El H. (19) uit Den Haag was volgens het Openbaar Ministerie het brein achter een reeks oplichtingen via Marktplaats met behulp van een nep-betaalapp in de eerste helft van dit jaar. El H. maakte hierbij gebruik van een groep grotendeels minderjarige jongeren. Hij zette zelfs meisjes van dertien en veertien in voor zijn duistere praktijken.