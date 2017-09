Russische anti-virus software taboe voor Amerikaanse overheid

Volgens het zogenoemde Department of Homeland Security bestaat het risico dat Russische functionarissen de toegang tot computersystemen gebruiken om computers van de Amerikaanse overheid binnen te komen. Dat zou met of zonder de medewerking van het Russische beveiligingsbedrijf kunnen gebeuren.

Spionage

Het softwarebedrijf voor beveiligingstoepassingen stelt dat er geen bewijs is voor beschuldigingen van Amerikaanse ambtenaren en parlementariërs dat zijn antivirussoftware kan worden gebruikt om spionagediensten aan het Kremlin te leveren.

De topman van Kaspersy, Eugene Kaspersky, zei in juli van dit jaar al dat de Amerikaanse overheid wat hem betreft de broncode van de programma's mag inkijken. Zo zouden eventuele vermoedens over banden met het Kremlin weerlegd kunnen worden.

Onschuld aantonen

Het bedrijf krijg nog de kans aan te tonen dat het goed zit. Die kans grijpt men graag aan. ,,Er is nooit door iemand of welke organisatie ook enig geloofwaardig bewijs gepresenteerd omdat de beschuldigingen gebaseerd zijn valse verdachtmakingen en foutieve aannamen", zei Kaspersky in een reactie.