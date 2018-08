Russische trollen zaaiden onrust op sociale media over vaccinaties

De Twitteraccounts waren actief tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen in 2016 en tweetten veel vaker dan gewone gebruikers over vaccinaties. Opvallend: er werden niet enkel standpunten tegen vaccinaties ingenomen, maar ook tweets vóór inentingen kwamen aan bod. Alle tweets hadden wel de duidelijke bedoeling het debat aan te zwengelen en politiek te polariseren, vaak met valse informatie.



De tweets kwamen aan het licht toen onderzoekers van de George Washington University in Washington DC onderzoek deden naar het gebruik van sociale media voor medisch personeel. ,,De trolls lijken vaccinaties te gebruiken als thema om onenigheid te zaaien in de samenleving", aldus Mark Dredze, computerwetenschapper aan de John Hopkins University, die het fenomeen na de ontdekking onder de loep nam. De studie verschijnt deze week in het American Journal of Public Health.

De Wereldgezondheidsorganisatie sloeg eerder deze week alarm na opvallende statistieken over mazelen in Europa. In het eerste half jaar van 2018 zijn er met 41.000 besmettingen al meer gevallen geconstateerd dan in de afgelopen tien jaar op jaarbasis. In heel 2017, al een recordjaar, waren er 'maar' 24.000 besmettingen. Experts zien een duidelijke link met het verhoogde debat van de laatste jaren over het thema op sociale media.



,,Door in te spelen op beide kanten deden de bots alsof er een debat gaande is en tastten ze het vertrouwen van het publiek in vaccinaties aan", zegt Dredze. Collega-onderzoeker David Broniatowski van de George Washington’s School of Engineering and Applied Science wijst erop dat 'de overgrote meerderheid van de Amerikanen gelooft dat vaccinaties veilig en effectief zijn'. ,,Maar kijk naar Twitter en je krijgt de indruk dat er veel debat is."

