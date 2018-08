Samsung heeft nieuwste smartphone onthuld

Een andere nieuwigheid is dat je de Note 9 met DeX kunt gebruiken als een soort pc, zonder dat je daarvoor zoals voorheen een standaard met ventilator nodig hebt. Doordat de Note 9 watergekoeld is, kun je hem via een hdmi-verloopstuk aan je monitor of tv koppelen. Je krijgt dan een Windows-achtige omgeving voorgeschoteld, waarbij je verschillende apps naast elkaar kunt gebruiken. Dit werkte prima in de previewsessie bij Samsung. Door diezelfde waterkoeling, zou het nieuwe Samsung-toestel ook een soepelere game-ervaring moeten geven. Dat hebben we helaas nog niet uitgebreid kunnen testen.



De accu van de Note 9 heeft een flinke upgrade gehad, waardoor we er vrijwel zeker van zijn dat hij het langer uithoudt dan de Galaxy Note 8 of de S9+. Een andere verbetering ten opzichte van de vorige Note is dat de vingerafdrukscanner nu onder de camera zit en in het midden, waar hij veel makkelijker te bereiken is.