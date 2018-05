Schandaal heeft nog weinig invloed op gebruik Facebook

Persbureau Reuters ondervroeg met hulp van onderzoeksbureau Ipsos in totaal 2194 mensen over hun socialmediagebruik. Van hen hadden 1938 mensen een account op Facebook. Ter vergelijking: 1477 ondervraagden lieten weten actief te zijn op Google+, 1402 op Pinterest, 1237 op Instagram, 1167 op Twitter en 1005 op Snapchat.



Op de vraag of gebruikers de laatste tijd Facebook op een andere manier zijn gaan gebruiken, antwoordde maar liefst 49 procent dat dat gebruik niet veranderd is. Opvallend is dat 26 procent aangaf het sociale netwerk de afgelopen tijd juist meer te zijn gaan gebruiken. Van de 1938 ondervraagde gebruikers is 18 procent het minder gaan gebruiken, 4 procent stopte helemaal en slechts 1 procent ging over tot het verwijderen van het account.