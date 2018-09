'Schietspel Fortnite aanleiding voor honderden echtscheidingen'

Als die lijn wordt doorgetrokken, verwacht het bedrijf dat Fortnite de drijfveer is voor bijna 5.000 Britse echtscheidingen dit jaar. In 2016, het meest recente jaar met beschikbare gegevens, werden in Groot-Brittannië in totaal 107.071 echtscheidingen uitgesproken.



,,Fortnite is een van de meest verslavende games ooit gemaakt. Steeds meer mensen kampen door hun online verslavingen met relatieproblemen'', verklaart een woordvoerder van divorce-online.co.uk. Het is niet duidelijk of meer vrouwen of meer mannen Fortnite aangeven als (mede)reden om te scheiden.



Het schietspel is 125 miljoen keer gedownload en telt 40 miljoen actieve spelers. Gamers vechten met elkaar tot er één ‘survivor’ overblijft. Het spel is zo gemaakt dat deelnemers altijd verder willen spelen. Ze krijgen beloningen als ze een nieuw level bereiken en ze ervaren groepsdruk van teamleden om elkaar niet in de steek te laten.



Maker Epic Games behaalde in maart 2018 een omzet van 223 miljoen dollar. Op internet circuleren petities met de vraag om het spel uit de handel te halen. ,,Dit spel heeft mijn relatie verwoest", is er te lezen.