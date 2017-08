Smartphone kapot? Boeven kunnen meegluren via nieuw scherm

In een rapport wijzen de onderzoekers op de grote risico's die kleven aan het vervangen van een smartphone- of tabletscherm. Middels een speciale chip in het scherm kan data makkelijk naar hackers worden 'doorgesluist'. Ook is het mogelijk om foto's van gebruikers te maken of om de gebruikers naar phishing-sites te brengen.

Dubieuze chip

Volgens de Israëlische wetenschappers is deze vorm van criminaliteit in de praktijk mogelijk omdat smartphones te makkelijk verschillende interne componenten 'vertrouwen'. Malafide onderdelenfabrikanten kunnen dus makkelijk een vervangen scherm van een dubieuze chip voorzien. In het onderzoek zijn zowel Android als iOs-toestellen uit de Verenigde Staten, Canada, China, Thailand en Australië tegen het licht gehouden.

Het is vooral oppassen geblazen wanneer vervangen onderdelen niet van de originele producent zijn, meldt het Duitse Bild. Deze chips in het scherm zijn zo slim gemaakt dat zelfs de reparateur van je smartphone het niet merkt.

In Nederland zijn geen gevallen bekend van smartphones die op deze wijze zijn gehackt, stelt Sander van Voorst van tech-website Tweakers. Maar wie alle risico's wil uitsluiten, kan beter een nieuwe telefoon kopen in plaats van te laten repareren. ,,Wanneer iemand fysieke toegang heeft tot je apparaat kunnen er zaken worden aangebracht of aangepast zonder dat je het weet."

Hoe beperk je de risico's bij smartphone-reparatie?