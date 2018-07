WhatsApp gaat onbeperkt doorsturen van berichten beperken

De populaire berichtendienst WhatsApp begint een test om een einde te maken aan het ongelimiteerd doorsturen van berichten, foto's en video's. Aanleiding daarvoor is een serie gewelddadige incidenten in India die werden veroorzaakt door valse berichtgeving via sociale media. De nepberichten werden er massaal doorgestuurd.

WhatsApp, dat onder Facebook valt, kondigde de test gisteren aan via haar blog. De laatste maanden leidden nepberichten op sociale media in India tot woedende menigtes, klopjachten en doden. Zo vermoordden ongeruste dorpsbewoners in mei op verschillende plekken in het zuiden van het land drie mensen en vielen zij meerdere anderen aan. Ze dachten dat het om kinderlokkers ging, nadat op sociale media berichten rondgingen dat die actief waren in de regio. De politie in India zei later dat daar geen enkel bewijs voor is. Ook daarna vielen er nog doden bij tientallen vergelijkbare incidenten.

De berichtendienst schrijft dat in India 200 miljoen mensen de app gebruiken en dat in dat land de meeste berichten, foto's en video's worden doorgestuurd dan in welk ander land dan ook. De test van het beperken van het doorsturen van berichten en media geldt voor alle whatsappgebruikers ter wereld, zonder dat precies wordt duidelijk gemaakt wat dat precies inhoudt. In India kunnen de gebruikers daarnaast vanaf vandaag niet meer dan vijf chats tegelijk onderhouden. Ook wordt hun doorstuur-knop verwijderd uit de app.

'Veilig en betrouwbaar'

'We bouwden WhatsApp als een privé-berichtendienst - een simpele, veilige en betrouwbare manier om met vrienden en familie te communiceren', schrijft het bedrijf in het blog. 'We voegden functies toe en bleven daarbij voorzichtig om zo het gevoel van intimiteit te behouden.' De ongeregeldheden in India hebben ertoe geleid nu zaken terug te draaien.