Marco van Ginkel schiet Vitesse in slotfase naar zege op tiental FC Volendam

Vitesse is goed aan het nieuwe voetbalseizoen begonnen. De Arnhemmers wonnen in de slotfase bij FC Volendam: 1-2. Aanvoerder Marco van Ginkel kon de bal in de 86e minuut van dichtbij in het doel schieten.