Douwe Bob opent binnenkort pannenkoe­ken­res­tau­rant in Egmond aan Zee

Douwe Bob is een nieuwe horeca-uitdaging aangegaan. De singer-songwriter is namelijk een pannenkoekenbistro begonnen in Egmond aan Zee, zo laat hij weten op Instagram. Het restaurant, dat op 30 juli wordt geopend, heet Bobby’s.