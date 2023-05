Nederlaag voor LSVV 1 tegen IVV 1

Rechtbank besluit gewelddadi­ge dood Sjaak Groot (72) in Berkhout te reconstrue­ren

Er komt een reconstructie van de gewelddadige dood van Sjaak Groot uit Berkhout, heeft de rechtbank in Alkmaar dinsdag bepaald. De 72-jarige Groot werd bij een roofoverval op zijn woning in juni 2021 met een vuurwapen om het leven gebracht. In de zaak zitten meerdere mannen vast. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij een reeks extreem gewelddadige woningovervallen.