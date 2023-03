Rode stempotloden Dijk en Waard vervangen omdat het rood kan vervagen

Politie Obdam ontdekt hennepkwe­ke­rij met ruim 450 planten

De politie heeft donderdagochtend in een woning in Obdam een hennepkwekerij ontdekt. Ruim vierhonderdvijftig hennepplanten stonden verdeeld over drie ruimtes. Een 44-jarige uit Koggeland wordt verdacht, zijn betrokkenheid wordt onderzocht.